В США выразили опасения из-за укрепления отношений России и Ирана Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны принять срочные меры против укрепления сотрудничества России и Ирана, заявляют американские СМИ.

Как пишет 19FortyFive, «Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси». По мнению авторов статьи, военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана угрожают национальным интересам США в Европе и на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что Иран намерен приобрести и России истребители Су-35 и другую военную технику, а также получить от Москвы помощь в развитии ядерной программы. Как заявили авторы публикации, администрации президента США Джо Байдена не справилась с задачей по сдерживанию союза РФ и Ирана.

Напомним, в марте этого года Иран заявил о завершении сделки по покупке у России Су-35.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в поставках оружия из Исламской республики в Россию. Внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны, отметил он.