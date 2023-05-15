Польша считает преждевременными мирные переговоры по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирные переговоры по украинскому конфликту до анонсируемого Киевом контрнаступления преждевременны. Об этом заявил представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

Кроме того, по мнению Пшидача, сейчас Россия не готова к мирному подходу, а Украина не для этого собирает снаряды и вооружение.

"До тех пор, пока одна или другая сторона не проведет каких-то наступательных или контрнаступательных действий, трудно говорить о готовности этих двух сторон к переговорам", - отметил он.

Пшидач также отметил, что на данный момент у Киева две цели: получить военную поддержку и политическую.

"Вторая цель активности украинского президента - получить политическую поддержку и создать такую атмосферу перед анонсируемым контрнаступлением", - заключил Пшидач, пишет ТАСС.

В последние месяцы активно анонсируется украинское контрнаступление. Издание Asia Times считает, что в условиях нападения на более сильного противника единственным способом победить является эффект неожиданности. Без этого можно ожидать провала украинского контрнаступления.

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