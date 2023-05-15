Песков не согласился со словами Макрона о зависимости России от Китая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль категорически не согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, поскольку отношения Москвы и Пекина носят особенный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем носят характер стратегического, особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Пескова, отношения РФ и КНР основаны на взаимных интересах, поскольку страны имеют близкое мировоззрение на международные дела. Оно выражается в неприятии навязывания чужого мнения в вопросах развития России и Китая.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение, поскольку «впала в вассальную зависимость» от Китая, заставив сомневаться в себе своих исторических союзников.

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