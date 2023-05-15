Появилась кадры ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова из Башкирии

Врачи не успели спасти женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП, в котором погибла молодая мама троих детей из Башкирии, поставила на уши всю республику. Ночью 9 мая Honda Accord блогера попала в аварию в Чишмах на улице Революционной. По данным ГИБДД, автомобиль врезался в ограждение, а водитель погибла прямо на месте происшествия. Подписчики Дианы Сафаровой начали строить разные версии произошедшего. Кто-то из них упомянул белый автомобиль, который мог подрезать иномарку Сафаровой.

Эта версия оказалась похожа на правду. Портал «Mkset.ru» опубликовал кадры, снятые за несколько минут до ДТП. Несмотря на плохое качество съемки (она велась ночью с камеры видеонаблюдения в здании напротив), на ролике можно увидеть два проносящихся на большой скорости автомобиля. Белая иномарка обгоняют черную, а затем отстающий автомобиль резко теряет скорость, уходит в занос и слетает с дороги.

У погибшей женщины остались трое детей – два сына и дочка. По словам дяди погибшей известного певца Анвара Нургалиева, опеку над ними оформит их бабушка. Музыкант добавил, что малышей никто не бросит – за ними также будет присматривать их родной отец, с которым погибшая была в разводе.