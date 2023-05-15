Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга социально-экономического положения российских регионов

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал итоги рейтинга социально-экономического положения российских регионов. Фото: пресс-служба Ленинградской области

Ленинградская область вошла в первую десятку российских регионов с наиболее устойчивым социально-экономическим положением. В рейтинге, составленном аналитиками агентства РИА Новости по итогам 2022 года, область занимает девятое место. По сравнению с 2021 годом регион улучшил свои позиции и поднялся в списке на одну строчку.

По словам губернатора Александра Дрозденко, в рейтинге отражена успешная работа команды Ленинградской области в непростых условиях прошлого года. Несмотря на санкционные вызовы, региону удалось сохранить стабильность в экономике и социальной сфере.

«За цифрами стоит огромная проделанная работа. Область в 2022 году доказала свою устойчивость, несмотря на санкционный вызов. У нас появились новые лидеры роста среди отраслей, уровень безработицы держался в пределах 0,4%, по уровню бедности мы вышли на 7% Устойчивый рост инвестиций и слаженная работа «Команды 47» позволили региону подняться на 9 место в рейтинге. В этом году наши усилия будут также направлены на обеспечение стабильности. Ожидаем роста инвестиций более чем на 20%, и продолжения восстановления индекса промышленного производства», – прокомментировал Александр Дрозденко итоги рейтинга.

Составители исследования учитывали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы (в том числе уровень доходов жителей и их покупательную способность), уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие показатели.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Далее места в ТОП-10 распределились между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Московской областью, Ямало-Ненецким автономным округом, Свердловской областью, Краснодарским краем, Ленинградской областью и Красноярским краем. В аутсайдерах списка оказались Еврейская автономная область, Калмыкия и Тува.

Ранее Ленинградская область попала в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни. По итогам 2022 года регион расположился на седьмой строчке рейтинга, улучшив свои результаты по сравнению с 2021 годом. Эксперты проанализировали 67 показателей, в число которых вошли уровень доходов граждан, рынок труда, жилищные условия и безопасность, демографическая, экологическая и климатическая ситуации, уровень образования и другие факторы.