Путин упростил выдачу гражданства служившим в ВС РФ иностранцам Фото: REUTERS

В понедельник, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу гражданства иностранцам, которые заключили контракт с армией России сроком минимум на один год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый указ изменяет условия предыдущего, подписанного главой государства 30 сентября 2022 года. Теперь обратиться за упрощённым получением гражданства РФ имеют право иностранцы, которые заключили контракты на службу в армии России или иных воинских формированиях в период действия специальной военной операции.

Раньше эта мера касалась также лиц без гражданства, и право на упрощение получения таковое в России давалось в случае, если военнослужащий принимал участие в боевых действиях не менее шести месяцев, либо меньше таковых, если получил ранение, контузию или травму, вследствие чего был уволен по состоянию здоровья.

Ранее KP.RU сообщил о том, что чаще всего к Минобороны за службой по контракту обращаются люди в возрасте 30-35 лет.