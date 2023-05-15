Марочко: Состояние Корнета после покушения оценивается как стабильное Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет выжил после покушения на него. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Об этом сообщил в своих социальных сетях подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По словам медиков, глава МВД ЛНР Игорь Корнет жив, его состояние стабильное», - написал Марочко в своём Телеграм-канале.

Напомним, покушение на главу МВД ЛНР было организовано 15 мая 2023 года, в центре Луганска. Взрыв прогремел в помещении мужского салона красоты, на улице Демехина. Ранены пять человек, трое из которых в тяжёлом состоянии. Марочко назвал произошедшее терактом.

Позже в Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили, что одним из пострадавших оказался Корнет. Замглавы ведомства Олег Валиев тогда заявил, что Корнет жив. О состоянии других пострадавших информация пока не поступала.

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