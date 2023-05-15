Глава Белгородской области Гладков сообщил о массированном обстреле Шебекино со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекино 15 мая Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле города Шебекино со стороны украинской армии. Гладков отметил, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи.

“Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов. Также есть незначительные повреждения у базы отдыха: выбиты окна и посечены заборы”, – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее, 6 мая ВСУ обстреляли центр Шебекино из ствольной артиллерии. В результате того обстрела пострадал один мужчина, которого в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, а также были немного повреждены здания школы, торгового центра и одно из промышленных предприятий города.

Напомним, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за минувшую неделю украинские военные семь раз нанесли удар по территории Луганской Народной Республики. Отмечается, что под обстрелами с 8 мая по 14 мая пострадали 17 мирных жителей, один из них погиб и 16 человек получили ранения. Среди пострадавших также есть дети — шесть человек.