В Доме моды Юдашкина отреагировали на новости о блокировке счета по решению налоговой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Знаменитый кутюрье последние восемь лет боролся с онкологией и болезнь, увы, оказалась сильнее. Модельера похоронили на Троекуровском кладбище, а его дело продолжила дочка и жена. Галина Юдашкина давно шла по стопам отца и была управленцем его бизнеса.

Пока о дальнейшей стратегии развития семья не говорит, и вдруг новости – ФНС арестовала счета модного дома. Якобы, есть недоимка за 2022 год составила 118 миллионов рублей.

Но в Модном доме уверяют – это вранье. Магазин продолжает работать.

- Дом моды [Юдашкина] продолжает работу в штатном режиме, эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать, - сказала Lente.ru пресс-секретарь модного дома Полина Шаво.

Она подтвердила, что к запуску готовится новая коллекция, но точные сроки, когда она будет представлена, не уточнила.

Кстати, представители Федеральной налоговой службы тоже не подтвердили сообщения об арестованных счетах, передает "360".