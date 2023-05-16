Генерал США Хертлиг: Украина долго готовится к контрнаступлению из-за больших рисков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская сторона не начинает контрнаступление из-за сложностей перед такой операцией и больших рисков. Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг, пишет Washington Post.

"Наступление требует больших сил, маневренности, точности при прицеливании и стрельбе и надежных линий снабжения. Пока Украина не делала ничего такого в данных масштабах. Судя по моему опыту учений и боевых действий, даже военным с большим опытом сложно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки", - отметил Хертлиг.

По словам военного, контрнаступление имеет множество рисков, потому что когда украинским бойцам отдадут приказ идти вперед, то отозвать их уже не получится. Также он отметил, что это стало бы вызовом даже для самых элитных американских подразделений и лучшего военачальника.

Между тем, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинцы обязательно попытаются провести наступление в Запорожской области.