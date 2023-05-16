На переговорах по зерновой сделке сообщили, что хороших перспектив по ее продлению нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошие и радостные перспективы по продлению действия зерновой сделки пока отсутствуют. Об этом заявил источник, знакомый с переговорами.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил о том, что дискуссии о судьбе сделки должны снова начаться на техническом уровне до 18 мая 2023 года.

"Состоятся переговоры технических делегаций, которые с начала действия механизма проходят постоянно. Мне трудно сказать, что будет. Вероятно, удастся добиться прогресса, но пока перспектив нет. Все мы хотим, чтобы работа механизма не останавливалась", - отметил собеседник РИА Новости.

Также он добавил, что если состоятся турецко-российские переговоры на высшем уровне, то это могло бы стать последней надеждой данного процесса.

Между тем, итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что если зерновая сделка прекратится и сдвигов в суданском кризисом не будет, то может появиться новая мощная волна мигрантов из Африки.