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НовостиВ мире16 мая 2023 5:05

На переговорах по зерновой сделке сообщили, что хороших перспектив по ее продлению нет

При этом у источника, знакомого с переговорами, сохраняется надежда на прогресс в данном вопросе
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На переговорах по зерновой сделке сообщили, что хороших перспектив по ее продлению нет

На переговорах по зерновой сделке сообщили, что хороших перспектив по ее продлению нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошие и радостные перспективы по продлению действия зерновой сделки пока отсутствуют. Об этом заявил источник, знакомый с переговорами.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил о том, что дискуссии о судьбе сделки должны снова начаться на техническом уровне до 18 мая 2023 года.

"Состоятся переговоры технических делегаций, которые с начала действия механизма проходят постоянно. Мне трудно сказать, что будет. Вероятно, удастся добиться прогресса, но пока перспектив нет. Все мы хотим, чтобы работа механизма не останавливалась", - отметил собеседник РИА Новости.

Также он добавил, что если состоятся турецко-российские переговоры на высшем уровне, то это могло бы стать последней надеждой данного процесса.

Между тем, итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что если зерновая сделка прекратится и сдвигов в суданском кризисом не будет, то может появиться новая мощная волна мигрантов из Африки.