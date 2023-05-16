Российские военные из "Акаций" уничтожили мобильную группу на пикапах и разведгруппу ВСУ Фото: Александр КОЦ

Группировка "Восток" ликвидировала мобильную группу ВСУ на двух пикапах на южнодонецком направлении и разведгруппу на запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Российская разведка в районе Новомихайловки вскрыла выдвижение мобильной группы противника на двух пикапах, после чего расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" оба пикапа с боевиками были уничтожены. Тяжелая огнеметная система ТОС-1 поразила опорный пункт противника южнее Пречистовки. Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - заявил он.

Помимо этого, по данным Гордеева, на этом направлении российские военные смогли отразить ракетную атаку, ЗРК "Бук" сбили три реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Огнем артиллеристов было нанесено поражение по скоплениям боевиков в районах Малиновки и Новоданиловки, а также уничтожены два пикапа и живая сила противника в ангаре в Лобковом, наблюдательный пост с автомобилем и боевиками в районе Новоселовки", - заключил Гордеев, пишет ТАСС.

Кроме того, российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ на Краснолиманском направлении. В операции были задействованы авиация и артиллерия, сообщал начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.