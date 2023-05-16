Пушилин: силы РФ двигаются на Марьинском направлении, несмотря на переброску резервов ВСУ Фото: Александр КОЦ

На Марьинском направлении ситуация осложнена постоянной переброской резервов ВСУ. При этом российская армия продолжает продвигаться вперед, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Марьинке достаточно горячо, ситуация пока не спокойна, но даже в таких условиях улучшаем позиции. Противник находится в нескольких достаточно серьезных подготовленных и улучшенных укреплениях, трудно их выбить. В чем еще проблема - постоянно перебрасывают резервы", - заявил Пушилин в эфире программы "Соловьев Live", пишет ТАСС.

Кроме того, по словам Пушилина, если противник огрызался или пытался выдавить российских военных с их позиций, то ВС РФ уже такого не допускала.

"Все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся", - заключил врио главы ДНР.

Стоит отметить, что Марьинка находится на западе от Донецка. Остатки украинской группы находятся на окраине города в жилом секторе.

Ранее Денис Пушилин говорил о том, что в ДНР была заметна активизация противника по всей линии фронта. Однако это еще не контрнаступление ВСУ.

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