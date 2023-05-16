Александр Куренков и Александр Моор встретились с жителями Тюменского района, пострадавшими от природных пожаров

Социальная поддержка погорельцев и защита населенных пунктов от природных пожаров стали основными темами встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали от огня.

«Президент России Владимир Путин поручил мне приехать и посмотреть, что у вас произошло. Вникнуть во все моменты и отнестись по справедливости», - обратился к жителям Александр Куренков.

Александр Моор сообщил, что уже подписал постановление регионального правительства об оказании помощи жителям сел Успенка и Салаирка, деревни Речкина и поселка Богандинский Тюменского района в связи с чрезвычайной ситуацией. Тем, кто в результате природных пожаров лишился единственного жилья, будет выплачена компенсация – 72 тысячи рублей за квадратный метр. Дополнительно погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей – за надворные постройки.

Кроме того, всем семьям, пострадавшим от природных пожаров, выплачивается материальная помощь на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей. Деньги получили больше 30 семей. Проблемных вопросов к министру или претензий к главе региона по поводу компенсационных выплат у участников встречи не возникло.

Жителей волнует недостаточная, по их мнению, защищенность сел и деревень от природных пожаров. В соответствии с действующим законодательством, владельцы домов, примыкающих к лесу, не имеют права вырубить даже сухостой, чтобы защитить себя от огня. Александр Куренков заверил, что по итогам поездок по регионам представит на рассмотрение в федеральное правительство предложений, в том числе и о вырубке деревьев на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов.

Глава МЧС России призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными – сообщать в органы власти о соседях, которые не скашивают сухую траву и складируют на своих земельных участках горючий мусор.

Участники встречи поблагодарили пожарных, боровшихся с природным пожаром в Успенке, за мужество и самоотверженность.

«Так уж получилось, что у моих родителей дом сгорел полностью, а мой, расположенный напротив, остался цел – благодаря именно тем парням, пожарным, которые бились за наше село. Очень им благодарен», – обратился к министру житель Успенки Руслан Раенгулов.

Искреннюю благодарность за поддержку в трудной ситуации жители села адресовали волонтерам, администрации Тюменского района и команде губернатора Тюменской области.

«Погорельцы пережили серьезный стресс. Поэтому вместе с представителями районной администрации мы еще раз объяснили людям их права, рассказали о механизмах получения компенсаций и социальной помощи. С выплатами затягивать не будем – они начнутся в самое ближайшее время», – прокомментировал итоги встречи Александр Моор.