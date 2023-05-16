Диетолог дала советы, которые избавят от вредной привычки "кусочничать" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Быстрые перекусы вредны для здоровья и способствуют набору лишнего веса. Это известно всем, но отказаться от пагубной привычки не так просто. Диетолог Гузель Евстигнеева объяснила, что каждый раз, когда человек перекусывает, он добирает дополнительные калории.

При этом новый прием пищи приостанавливает все процессы жиросжигания в организме. Пище в желудке находится от 4 до 6 часов и если постоянно добавлять новые порции, то весь процесс пищеварения работает с нагрузкой.

Каждая трапеза поднимает уровень инсулина, начинаются проблемы с глюкозой. Инсулин повышается до такой степени, что клетки теряют к нему чувствительность. Развивается инсулинорезистентность – это состояние, при котором инсулин не может перенести глюкозу внутрь клеток, и она накапливается в крови. Этот симптом лежит в основе ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома и др. заболеваний.

Отказаться от привычки "кусочничать" не так просто, но нужно работать над собой. Приемы пищи должны быть сытными, содержать достаточное количество белка и жира. Употреблять жиры стоит как животные, так и растительные.

Основная калорийность пусть приходится на завтрак, но о кашах быстрого приготовления речи не идет, в них только углеводы. А вот бутерброды с красной икрой, рыбой, авокадо подойдут оптимально.

- Исключение быстрых углеводов из рациона также способствует тому, что вы не захотите часто есть. Это хлебобулочные, макаронные изделия и добавленный сахар. Минимизация таких продуктов будет благоприятно сказываться на аппетите, - говорит диетолог Пятому каналу.

Если все-таки захотелось перекусить, то лучше выбрать свежие овощи. И не забывайте про физическую активность.

Ранее, врач - спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал в беседе с RT рассказал о том, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом.

Как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых нам пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний, пишет Lenta.ru.

Кстати, малоподвижный образ жизни негативно отражается на работе всех систем и внутренних органов, в том числе может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с Life предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

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