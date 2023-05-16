Эксперты объяснили, как избавиться от назойливых рассылок Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В современном мире все обладатели сотовых телефонов сталкиваются с рассылками. Данные компании получают из общих баз, а базы формируются из различных анкет и опросников, которые люди заполняют сами. Такие формы нужно подписывать при выдаче карт, регистрации в онлайн-программах и тд.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества вместе с юристами дали действенные советы, как отписаться от рассылок.

Так, по словам кандидата юридических наук и генерального директор АНО «ПравоРоботов» Никиты Куликова, обычно пользователи сами оставляют свои данные. Но после регистрации или завершения какой-то программы, оператор не имеет право использовать их в иных целях, это говорится в ст. 152-ФЗ. Но если компания указала в возможность «рассылки информации от партнеров Компании», то можно ждать СМС от кого угодно.

Если бумаги подписываются очно, то сразу стоит сказать, что не хотите получать рассылки. Если дело происходит онлайн – нужно поискать в Политике конфиденциальности пункт о рекламных рассылках и нажать «отписаться». Если такового пункта нет, то придется обращаться напрямую в компанию с заявлением от отказе.

Обращение к сотовому оператору – еще один способ избавиться от звонков. У каждого сейчас есть услуга блокировки.

- Независимо от того, было ли дано ранее соглашение на обработку персональных данных или нет, по первому требованию распространитель рекламы обязан перестать совершать звонки и рассылать спам, - говорит "Газете.Ru" генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Если результата нет, то поможет ФАС. После жалобы они могут возбудить дело об административном правонарушении.

Но вот выявить связь между спам-рассылкой и утечкой ваших данных почти нереально.

Кстати, в России разработана новая система блокировки назойливых абонентов. Система блокировки должна начать работать уже к лету, сообщают «Известия».

Теперь абонент сможет оставить жалобу на подозрительные звонки и рекламу на сайте своего оператора или ФАС. Далее, в течение 72 часов, навязчивый номер будет заблокирован всеми компаниями в общей системе.

Минцифры вовсе считает необходимым ввести бесплатную услугу для блокировки автообзвона, сообщает "360".

А Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отчислять половину штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение, передает RT.