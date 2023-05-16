Депутат Чепа назвал телеграм-канал ЦРУ для вербовки россиян вмешательством во внутренние дела страны Фото: Александр КОЦ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал канал ЦРУ для вербовки россиян вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Если раньше Америка регулярно говорила, что Россия вмешивается в их интересы, но доказательств не было, то теперь в Москве видят доказательные попытки оказать давление на граждан.

- Они бесцеремонно и нагло себя ведут. Нам надо предупредить, что мы будем адекватно вести себя по отношению к США, которые всячески обвиняют нас в чем угодно, в шпионаже и так далее, - сказал Чепа Lenta.ru.

Больше всего управление заинтересованно в военных, политиках и научных деятелях, которые смогут предоставить полезную и тайную информацию об экономике и действиях российских властей. Однако это является открытым вмешательством в дела другой страны и может расцениваться как Россией как нарушение Конституции, передает Пятый канал.

А изначально информация о таком способе вербовки пошла от западных СМИ - от этом сообщил CNN. В мессенджере размещают пропагандистских видеоролики, пишет газета "Известия".

Также, передает "360", есть обращение "Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами".