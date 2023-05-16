Суд в Москве взыскал с Meta* 4,5 млн рублей по иску российских блогеров Фото: REUTERS

Мещанский суд Москвы взыскал с корпорации Meta* более четырех миллионов рублей по иску российских блогеров, которые ранее пострадали в результате блокировки в России принадлежащей данной компании социальной сети Instagram**. Об этом во вторник, 16 мая, заявила основатель Совета блогеров, юрист Валерия Рытвин.

«Суд удовлетворил наш коллективный иск, поданный к Meta*, и взыскал с компании 4,5 миллиона рублей», - приводит ТАСС заявление юриста

О планах Совета блогеров подать коллективный иск к Meta* по причине ограничения доступа к Instagram** сообщили в конце марта прошлого года, когда сообщалось, что компенсация будет отправлена на поддержку физических, а также юридических лиц, которые понесли убытки из-за блокировки соцсети.

Напомним, в конце апреля этого года компания Meta* была оштрафована на четыре миллиона рублей за посты с пропагандой ЛГБТ.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Запрещена и заблокирована в России