ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ, 277 подчиненных которого попали в плен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене одного из руководителей 501-го батальона морпехов. Из него 277 военнослужащих находятся в плену.

В сообщении говорится, что военнослужащие батальона участвовали в боях в Мариуполе. Следствие считает, что начальник вещевой службы тыла 501-го батальона якобы уговорил командира сдаться и перешел на сторону РФ.

"Пользуясь трудной ситуацией, предатель склонил командира прекратить оборону, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим дали приказ на передислокацию, а на деле их переправили в ДНР", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в ГБР заявили о решении закрыть дела в отношении военнослужащих, подозреваемых в дезертирстве.

"Это дает основания для уполномоченных органов восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам", - добавили в госбюро.

Между тем, стало известно о задержании в Крыму 34-летнего местного жителя, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

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