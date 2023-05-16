Лавров заявил о существенном росте партнёрства регионов России с дружественными странами, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, выступая на 40-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД, что российские регионы сегодня существенно нарастили партнёрство с зарубежными компаниями и ведомствами. В частности - со странами СНГ, Азией, Турцией.

«Особо акцентирую, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия [регионов России] с государствами СНГ, Китайской Народной Республикой, Индией, Ираном, Турцией, арабскими странами, и хотел бы также отметить существенную активизацию связей между муниципалитетами», - говорит Лавров.

Также министр подчеркнул, что нынешние отношения России со странами Центральной Азии строятся на принципах союзничества, стратегического партнёрства, равноправия,взаимного уважения, дружбы и добрососедства. Он отметил большую инициативность восточных стран в диалоге с Россией. Особенно хорошо взаимодействие заметно на примере научно-образовательных и гуманитарных связей.

«В регионе Центральной Азии действуют 25 филиалов ведущих российских вузов и 2 совместных Славянских университета, Киргизско-Российский и Таджикско-Российский, порядка 160 тыс. граждан стран Центральной Азии ежегодно обучаются в наших университетах, из них 60 тыс. за счет федерального бюджета», - подчёркивает министр.

Ранее KP.RU сообщил о том, что другой российский министр, Сергей Шойгу, назвал партнёрство РФ с Китаем тем фактором, который позволяет стабилизировать весь мир.