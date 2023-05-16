Российские военные отразили десять украинских атак в районе Красного в ДНР Фото: Александр КОЦ

В министерстве обороны России сообщили о том, что российские военнослужащие из подразделения 4-й мотострелковой бригады за сутки отразили 10 атак со стороны Украины. Это происходило в районе Красного в ДНР. Штурмовики продолжали наступление на западе Артемовска.

"На донецком направлении штурмовики продолжали наступать на западе Артёмовска. Подразделения "Южной" группы сдерживали противника и прикрывали фланги штурмовых отрядов", - заявили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что наиболее сложной обстановка была около Красного в ДНР. Там за сутки военные отразили десять атак со стороны ВСУ, а в ходе боев уничтожили более 70 украинских военных, боевую машину пехоты, а также два бронетранспортера.

Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что российские военные смогли разрушить авиационным ударом автомобильный путепровод около населенного пункта Красное, расположенного в ДНР. Там украинские войска осуществляли переброску своих подкреплений в Артемовск.

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