Российские танкисты десять часов отстреливались от ВСУ из подбитого танка и вернулись живыми Фото: Александр КОЦ

Экипаж российских танкистов оказался отрезан от основных сил подразделения и завяз в перестрелке с бойцами ВСУ после того, как их танк подорвали фугасом и отрезали от своих. Десять часов солдаты сражались с противником, несмотря на их численное преимущество, и сумели вернуться к своим товарищам живыми. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

О героическом противостоянии неонацистам рассказал командир танкового экипажа Илья Баганов. Описывая ситуацию, он указал на то, что танкисты укрылись в подорванном танке и отстреливались от ВСУ на протяжении десяти часов, пока противник наконец не сдался. В процессе их танк получил не менее десяти прямых попаданий из ручного гранатомёта с близкого расстояния, но броня выдержала.

«И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж», - рассказывает офицер.

Экипаж серьёзно пострадал, наводчика контузило, мехвода ранили в ноги, но тем не менее солдаты смогли добраться до товарищей, все выжили. Илью Баганова наградили орденом Мужества.

Ранее KP.RU сообщил о том, что военнослужащего из Татарстана наградили медалью Жукова за то, что он и его товарищи вывели гражданских из под огня в зоне СВО.

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