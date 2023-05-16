Politico: Премьер Британии Сунак задумался о реформировании ЕСПЧ

Премьер Британии Сунак планирует реформировать ЕСПЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил реформировать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребую изменить полномочия организация. Об этом сообщает Politico.

Как передает издание, глава британского правительства полагает, что ЕСПЧ необходимо прекратить блокировать депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Великобритании в Руанду.

«Нам нужно больше работать над трансграничным и юрисдикционным сотрудничеством, чтобы положить конец нелегальной миграции», - сказал премьер Великобритании Сунак.

Отмечается, что Сунак собирается призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года. Таким образом ЕСПЧ перестали быть основанием для пересмотра решений, вынесенных российскими судами.