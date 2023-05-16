Yotube удалил канал радио «Комсомольская правда»

YouTube принял решение заблокировать аккаунт радио "Комсомольская правда", на котором было 510 тысяч подписчиков. Фото: Оксана ЗУЙКО

Радио «Комсомольская правда» - одна из самых популярных разговорных радиостанций в России. Каждый день на фм-волнах нас слушает 2,2 миллиона человек. Все программы радио «КП» можно не только слушать, но и смотреть. Видео-трансляции идут в интернет с 5 камер.

- На нашем основном youtube-канале было 510 тысяч подписчиков, - рассказывает главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. - Многие видео набирали по миллиону просмотров. Также был и резервный канал «Р.К.П.» еще с сотней подписчиков. Он был заведен специально на тот случай, если заблокируют основной. Но сегодня, 16 мая, без предупреждения оба этих канала были удалены. Точнее предупреждение было. Но оно пришло одновременно с уничтожением нашего видео-архива. На почту упало письмо от администрации youtube. Тема этого послания: "Радио Комсомольская Правда, ваш канал на YouTube удален". Никакой конкретики, за что именно мы были удалены, не последовало. Никаких предупреждений, просьб что-то отредактировать не было.

Сейчас все видео-трансляции будут идти здесь: youtube.com/@rkp