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НовостиОбщество16 мая 2023 15:43

Yotube удалил канал радио «Комсомольская правда»

Компания Google сделала это без предупреждения. На канале было 510 тысяч подписчиков
Авторы (2):
Кира ПОРУБОВА
Елизавета КУЗНЕЦОВА
YouTube принял решение заблокировать аккаунт радио "Комсомольская правда", на котором было 510 тысяч подписчиков.

YouTube принял решение заблокировать аккаунт радио "Комсомольская правда", на котором было 510 тысяч подписчиков.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Радио «Комсомольская правда» - одна из самых популярных разговорных радиостанций в России. Каждый день на фм-волнах нас слушает 2,2 миллиона человек. Все программы радио «КП» можно не только слушать, но и смотреть. Видео-трансляции идут в интернет с 5 камер.

- На нашем основном youtube-канале было 510 тысяч подписчиков, - рассказывает главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. - Многие видео набирали по миллиону просмотров. Также был и резервный канал «Р.К.П.» еще с сотней подписчиков. Он был заведен специально на тот случай, если заблокируют основной. Но сегодня, 16 мая, без предупреждения оба этих канала были удалены. Точнее предупреждение было. Но оно пришло одновременно с уничтожением нашего видео-архива. На почту упало письмо от администрации youtube. Тема этого послания: "Радио Комсомольская Правда, ваш канал на YouTube удален". Никакой конкретики, за что именно мы были удалены, не последовало. Никаких предупреждений, просьб что-то отредактировать не было.

Сейчас все видео-трансляции будут идти здесь: youtube.com/@rkp