В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме объяснили, почему не были поддержаны законопроекты, предлагающие ограничить продажу алкоголя лицам, моложе 21 года. Депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим, могут быть полезны обществу. Но пока инициатив, которые бы были оптимальными в текущих условиях, нет.

- Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается, — сказал Куринный «Lenta.Ru». — Я, как врач, всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим».

Депутат отметил, что работа с проблемой алкоголизации должна вестись регулярно. Ведь вредная привычка наносит серьезный вред и ущерб государству.

Говоря об ограничении в 21 год, парламентарий полагает, что это разумный возраст, когда человек может проанализировать свои желания и последствия употребления спиртного, а не поддаваться сиюминутным порывам.

Ранее, врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с РИАМО напомнил о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. Врач посоветовал отказаться от спиртного перед сном.

А тем временем, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал решить вопрос с работающими в жилых домах «наливайками». В беседе с "360" парламентарий отметил, что они не только нарушают закон о продаже алкоголя навынос, но и провоцируют рост преступлений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вовсе допустил, что целесообразно запретить магазинам, работающим в жилых домах, в ночное в ночное время продавать спиртное, передает RT.