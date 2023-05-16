Эксперт перечислил признаки, по которым можно понять, что автосалон работает по мошеннической схеме Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков перечислил признаки, который выдадут, что при покупке машины в автосалоне можно нарваться на обман. На мошенничество указывают многие факторы.

Первое правило – никогда не нужно вносить аванс, предоплату, оставлять свою машину в трейд-ин пока не будут озвучены окончательные условия договора. Перед тем, как поставить подпись, нужно изучить все документы.

Недобросовестные продавцы часто настаивают, чтобы клиент внес предоплату или оставил свой автомобиль, пока ждет решение от банка. Если же условия будут предложены неприемлемые, вернуть свое имущество окажется очень сложно.

Лучше всего взять образец договора и изучить его дома в спокойной обстановке, проконсультироваться с юристом. Честно работающие продавцы вряд ли откажут в такой просьбе, а вот мошенники не позволят выносить документы. Также необходимо следить, чтобы какие-то из листов договора не подменили в процессе подписания.

Интернет тоже окажется помощником в этом вопросе. До визита в салон изучите отзывы о компании.

- Обратить внимание на сроки его работы, проверить дату создания юрлица, уставный капитал и число сотрудников. Если уставный капитал 10-50 тыс. рублей – это несерьезно для крупного автосалона, — заключил Шелков "Газете.Ru".

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