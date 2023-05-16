CNN: Американская система ПВО Patriot была повреждена российской ракетой на Украине Фото: REUTERS

Одна из систем противовоздушной обороны Patriot, которые США прислали на Украину для защиты от российских ракет, получила серьёзные повреждения после обстрела вечером 15 мая 2023 года. О судьбе расхваленной ПВО рассказали на американском телеканале CNN, со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

Согласно данным американских журналистов, во время ракетного удара России система Patriot, которая должна была «надёжно защищать украинское небо», получила значительные повреждения, но якобы не уничтожена.

Правда, в настоящий момент в Вашингтоне и Пентагоне оценивают масштабы повреждений, полученных американской системой ПВО, и размышляют о том, списывать её, либо "ремонтировать силами украинской стороны" на месте.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российская ракета «Кинжал» успешно поразила американскую систему ПВО Patriot, сразу после того как в Киеве похвастались, что Patriot, якобы, сбила сразу шесть «Кинжалов».

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