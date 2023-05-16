Российский губернатор подарил Лукашенко коня, фото: скриншот из видео

Владимирского тяжеловоза подарил губернатор одноимённой российской области Александр Авдеев президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Подарком стал конь редкой породы, который теперь резвится в конюшне белорусского лидера. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Оказалось, что это был эксклюзивный подарок для Лукашенко, после его переговоров с Авдеевым в Минске 16 мая 2023 года. Владимирский тяжеловоз - редкая порода, выведенная на территории региона, и являющаяся предметом гордости коневодов области.

Сообщается, что жеребёнок уже обживается в конюшне президента Белоруссии, и теперь Республика также примет участие в сохранении и поддержании уникальной породы лошадей, которых осталось совсем немного.

Ранее KP.RU сообщил о том, что делегация Владимирской области приехала 16 мая 2023 года в Минск с рабочим визитом, для обсуждения партнёрства с Белоруссией по широкому спектру направлений.