Макрон: на Украине нужно открыть центры лечения психических расстройств

Макрон заявил, что Украине нужно 100 центров по лечению психических расстройств. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать на Украине сеть центров психического здоровья. Об этом Макрон сказал во вторник 16 мая, выступая на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Макрон предложил Банку развития Совета Европы поддержать создание этих медучреждений на Украине. По словам французского лидера, Украине требуется сто центров психического здоровья. В числе прочих там должны предоставлять помощь людям, психика которых пострадала от последствий украинского конфликта, уточнил Макрон.

Эмманюэль Макрон выступил на церемонии открытия саммита СЕ сразу после украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что теряет рассудок. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, еще в 2017 году Украина заняла первое место в Европе по числу психических расстройств. Тогда более 3% населения страны страдало психическими заболеваниями.

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