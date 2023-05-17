Госдума приняла законопроект о праве регионов решать судьбу бездомных животных. Фото: REUTERS

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве регионов определять порядок обращения с безнадзорными животными. Об этом во вторник 16 мая сообщается на сайте Государственной думы.

Речь идет в том числе и о возможности размещения бездомных животных в приютах. Поправки в закон об ответственном обращении с животными предполагают разрешить властям на местах не отлавливать животных и не размещать их в приютах.

«Важно то, что законопроект не отменяет существующей системы и не закрывает приюты. Более того, сами регионы говорят о том, что планируют продолжить эту практику. Новый законопроект прежде всего предусматривает наделение региональных органов власти дополнительными правами», — объяснил Председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, который является соавтором законопроекта.

Ранее сообщалось, что поправки в закон об обращении с животными вызвали широкий резонанс. Подробности здесь на KP.RU.

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