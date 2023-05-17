Подросток на мопеде устроил аварию с пострадавшими на Ставрополье

Оба водителя оказались в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Константиновском на Ставрополье 15 мая вечером произошла авария. Водитель мопеда ALPHA не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в мотоцикл «ЗиД Эндуро». Об этом сообщил Newstracker со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

В итоге, оба водителя оказались в больнице. У подростка тяжелые травмы головы и перелом носа, а у мотоциклиста – перелом бедра и травмы головы. Оба были без шлемов, из-за чего и пострадали так сильно.

Мопед школьник взял у старшего брата без спроса. По факту аварии началась проверка, к которой подключат родителей и педагогов подростка. Также информацию о происшествии направили в отдел по делам о несовершеннолетних.

Другая авария, в которой пострадала 15-летняя пассажирка, произошла на подъезде к Черкесску. 28-летний житель аула Икон-Халк за рулем автомобиля «Опель Вектра» не справился с управлением. В результате машину выкинуло на обочину, где она врезалась в бетонное ограждение.