Кардиолог Чичков предупредил, что дайвинг и путешествия могут вызвать тромбоз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-кардиолог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Юрий Чичков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о нетипичных причинах образования тромбоза.

Как заявил эксперт, тромбы могут образоваться у людей, которые занимаются дайвингом или скалолазанием. Специалист уточнил, что на большой глубине кровоток меняет движение, распределяясь по жизненно важным органам, что приводит к повышению артериального давления, а при подъеме на высоту сильно снижается количество кислорода, что приводит к нарушениям работы свертывающейся системы крови.

Кроме того, скорость кровотока может снизиться при длительном путешествии, когда человек проводит много времени в одном положении.

«Приводить к образованию тромбов может и избыточное употребление алкоголя. Передозировка алкоголя способствует повышению агрегации тромбоцитов, то есть их «слипанию» и ускоряет процессы обезвоживания организма», - добавил врач.

Также Чичков напомнил о более распространенных причинах образования тромбов. В их числе он выделил избыточный вес, курение, инфекционные заболевания, а также последствия перенесенных операций и других травм.

Хирург-флеболог Виктор Пасов заявил, что риск образования тромбов повышают переломы конечностей. Как писал RT, эксперт отметил, что основными факторами риска являются травмы, а также наследственность и онкология.

Тем временем биофизики МФТИ предложили использовать фермент из слюны медицинской пиявки, дестабилазу, для того, чтобы бороться с тромбозами. Как передавал ФАН, специалисты считают, что с помощью данного вещества можно проводить профилактику инфарктов и инсультов.