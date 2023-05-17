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НовостиОбщество17 мая 2023 14:51

Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить артериальное давление

Эксперт отметил, что для определения состояния человека важно уметь правильно измерять давление
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить артериальное давление

Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить артериальное давление

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог Денис Соколов в беседе с РИАМО заявил, что для определения состояния человека крайне важно уметь правильно измерять артериальное давление.

Как отметил специалист, давление необходимо измерять в спокойной обстановке. По его словам, если человек ходил или выполнял какую-то работу, то перед измерением нужно отдохнуть пару минут. Кроме того, не рекомендуется измерять давление после курения или употребления кофе. В данном случае следует подождать примерно полчаса.

«Рука, на которой измеряется давление, ни в коем случае не держится на весу. Ее необходимо поставить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении. Середина манжеты при измерении должна находиться на уровне сердца», - рассказал эксперт.

Заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина рекомендовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду. Как сообщал RT, специалист заявила, что это необходимо для корректировки приема лекарственных препаратов.

Тем временем, ученые из США разработали диету, которая помогает снизить кровяное давление, а также избавиться от приема лекарств. Как писал ФАН, эксперты рекомендуют избегать всего с