Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить артериальное давление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог Денис Соколов в беседе с РИАМО заявил, что для определения состояния человека крайне важно уметь правильно измерять артериальное давление.

Как отметил специалист, давление необходимо измерять в спокойной обстановке. По его словам, если человек ходил или выполнял какую-то работу, то перед измерением нужно отдохнуть пару минут. Кроме того, не рекомендуется измерять давление после курения или употребления кофе. В данном случае следует подождать примерно полчаса.

«Рука, на которой измеряется давление, ни в коем случае не держится на весу. Ее необходимо поставить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении. Середина манжеты при измерении должна находиться на уровне сердца», - рассказал эксперт.

Заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина рекомендовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду. Как сообщал RT, специалист заявила, что это необходимо для корректировки приема лекарственных препаратов.

Тем временем, ученые из США разработали диету, которая помогает снизить кровяное давление, а также избавиться от приема лекарств. Как писал ФАН, эксперты рекомендуют избегать всего с