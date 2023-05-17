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НовостиОбщество17 мая 2023 15:52

Психолог рассказала, какие книги помогут расслабиться и отдохнуть

Психолог Алексеева посоветовала для расслабления любовные романы и детективы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог рассказала, какие книги помогут расслабиться и отдохнуть

Психолог рассказала, какие книги помогут расслабиться и отдохнуть

Фото: Shutterstock

Психолог Маргарита Алексеева в беседе с NEWS.ru рассказала, книги каких жанров помогут расслабиться и отдохнуть.

По словам эксперта, для отдыха лучше всего выбрать книги жанра «любовный роман» с простым сюжетом, а также детективы или произведения с различными описаниями, такими как пейзажи. По словам Алексеевой, для досуга подойдет именно легкая литература, а не сериал.

«Для отдыха лучше подойдет легкая литература, а не сериал. Любовные романы в мягких обложках, от начала до конца понятной сюжетной линией. Вторая категория - книги с развернутыми описаниям, например пейзажей», - заявила эксперт, отметив, что такая литература окажет благоприятное воздействие на психику, поскольку все эти пейзажи будем представлять в своей голове.

Кроме того, психолог порекомендовала книги, которые уже читали. «Перечитывание сюжета очень расслабляет», - отметила она.