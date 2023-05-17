Кардиолог развеяла популярные мифы о предрасположенности к гипертонии Фото: Евгения ГУСЕВА

Заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия заявила, что плохое самочувствие и пожилой возраст вовсе не являются сигналами о предрасположенности к гипертонии. Эта болезнь является одной из часто встречающихся, но диагностировать ее люди предпочитают, следуя народной примете. Если нет первых двух факторов, то к кардиологу обращаются крайне редко. А меж тем, запущенная гипертония может приводит к опасным сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.

Так что хорошее самочувствие – это вовсе не гарантия, что не развивается гипертония.

- Каждый шестой не знает, что у него гипертония. Поэтому болезнь часто называют «тихим убийцей» — симптомов нет, а внезапно случается инсульт, - говорит врач NEWS.ru.

То, что гипертонией страдают исключительно пожилые люди – еще одно страшное заблуждение. Болезнь может проявляться даже у детей.

Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, — это его проверять.

Третий миф – если артериальное давление нормализовалось, то можно прекратить принимать лекарства. Это приводит к возвращению недуга. Гипертонию нужно контролировать всю жизнь.

Миф о соли тоже является заблуждением. Контроль натрия означает больше, чем просто ограничение в потреблении соли, ведь 75% соли скрыто в потребляемых продуктах.

- Важно контролировать питание, но не исключать соль полностью из рациона. Оптимальная порция соли — 4-5 г в сутки, — отметила врач.

Кстати, бороться с гипертонией можно даже с помощью силовых тренировок. Работа с отягощениями могут улучшить состояние сосудов и снизить артериальное давление у людей с гипертонией.

- Легкие силовые тренировки с отягощениями помогают бороться с гипертонией за счет повышения эластичности сосудов. Особенно эффективно сочетание силовых и аэробных нагрузок. При этом людям с повышенным давлением рекомендуется работать на 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений, - рассказал "Газете.ru" эксперт обучающего центра Максим Оборин.