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НовостиЗдоровье17 мая 2023 20:06

Аллерголог-иммунолог отметила рост аутоиммунных заболеваний у детей

Это может быть связано с пандемией коронавируса
Елена АКИМОВА
Аллерголог-иммунолог отметила рост аутоиммунных заболеваний у детей

Аллерголог-иммунолог отметила рост аутоиммунных заболеваний у детей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Педиатр, аллерголог-иммунолог Видновской РКБ Наталья Шевчук отметила рост аутоиммунных заболеваний у детей. Специалист не исключает, что недуг может быть связан с пандемией коронавирусной инфекции.

Пока точных цифр нет, но наблюдения медиков подтверждают, что наметился рост.

Чаще всего фиксируются аутоиммунные заболевания с поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.

Могут фиксироваться судороги, гипокальциемиия (дефицит кальция, который проявляется в виде тонических сокращений мышц конечностей).

Такие состояния могут быть опасны для жизни, так как провоцируют остановку сердца.

Пока связывать развивающиеся недуги с ковидом медики не берутся.

- Но на сегодняшний день все чаще встречаются ревматоидные артриты, спондилоартриты, миокардиты и другие аутоиммунные заболевания, фиксируются нарушения щитовидной железы, – подытожила специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".