Движение поездов временно остановлено на перегоне Симферополь - Севастополь

Симферополь. Поезд на железнодорожном вокзале. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В четверг, 18 мая, на перегоне Симферополь – Севастополь было временно приостановлено движение электропоездов. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Крючков также уточнил, что пассажиров будут доставлять на данные станции при помощи автобуса, а также отметил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, недалеко от Симферополя на перегоне с рельс сошли пять вагонов с зерном. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Тем временем Крымская железная дорога заявила о сходе грузового поезда, назвав причиной «вмешательство посторонних лиц». В заявлении железнодорожников отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал пострадавших, а также нет угрозы для экологии.