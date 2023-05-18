ЗРК "Панцирь" доработали для борьбы с зарубежными системами по опыту спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России доработали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" с учетом работы в рамках специальной военной операции и наличия у противника реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Самоходный ЗРК "Панцирь" необходим для ближней обороны объектов гражданской и военной инфраструктуры и для прикрытия систем ПВО дальнего следования. Вооруженные силы России используют оборудование модификации "Панцирь-С1", способный поражать воздушные объекты на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Как сообщали в Минобороны РФ, "Панцири" на спецоперации помогают найти и ликвидировать по несколько целей в воздушном пространстве, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" на Украине оказались полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок американского зенитного ракетного комплекса PATRIOT.