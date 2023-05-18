Два человека пострадали при взрыве сброшенного с дрона ВСУ устройства в Курской области Фото: REUTERS

В Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство. Удар пришелся на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

Как сообщили в правительстве региона, подробности случившегося уточняются. Известно, что в результате удара два жителя Курской области получили ранения.

Стоит отметить, что поселок Глушково находится в нескольких километрах от украинской граница. Всего за последние несколько дней из-за атак ВСУ в Курской области пострадали пять человек.

Например, ранним утром 18 мая обстрелу со стороны украинских войск подвергся поселок Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он также добавил, что после нанесенного ВСУ удара в районе фиксируются множественные повреждения. А 15 мая ВСУ обстреляли район автовокзала в Луганске. Целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища.

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