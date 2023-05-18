MWM: подбитый "Кинжалом" ЗРК Patriot продержался на Украине меньше месяца Фото: REUTERS

После произведенного удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВС РФ по американскому ЗРК Patriot в Киеве не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца. Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

По данным издания, успешная атака российских военных снова обострила вопрос о целесообразности передачи дорогих комплексов Киеву.

"Высокая стоимость и небольшое количество перехватчиков Patriot стали главным аргументом для отказа от отправки систем в Украину, под сомнением находится и их эффективность. Причем не только из-за крайне неблагополучного боевого опыта системы, но и из-за передовых возможностей новых российских ракет, таких как "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", - уточняется в статье.

Также в публикации говорится, что президент России Владимир Путин говорил о том, что если США поставит на Украину ЗРК, то российская сторона "пощелкает" установки Patriot.

Так, обозреватель Тайлер Роговэй считает, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся в распоряжении Украины, стали "магнитом" для ракет из России, поскольку их легко было обнаружить.

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