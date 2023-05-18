Politico: США готовятся к возможной заморозке украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти готовятся к вероятному сценарию заморозки украинского конфликта, то есть он растянется на много лет или десятилетий и повторит корейский сценарий. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторые ведомства и власти США рассуждали по поводу развития конфликта на Украине. В частности речь шла о "замораживании" конфликта на долгий срок, в связи с чем согласуют потенциальные линии, которые Москва и Киев не будут пересекать. Такой сценарий издание считает более реалистичным, поскольку обе стороны не хотят признавать поражение, а американские власти считают, что возможное контрнаступление Украины не нанесет сильного удара России.

"Мы строим планы на долгосрочную перспективу вне зависимости от того, будет ли конфликт замороженным или оттаявшим", - заявил один американский чиновник.

Издание считает, что даже сама мысль о планировании на долгий срок может подорвать уверенность руководства Киева в том, что Вашингтон и дальше будет помогать.

Такого расклада боятся страны Евросоюза, в том числе и Польша. Об этом в эфире радиостанции Zet сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

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