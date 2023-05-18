Порошенко считает, что контрнаступление ВСУ начнется "со дня на день" Фото: REUTERS

Бывший украинский президент Петр Порошенко считает, что наступление ВСУ начнется в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.

По словам Порошенко, украинскому контрнаступлению не нужно будет ждать недели или месяцы, поскольку оно начнется "со дня на день". По его словам, военнослужащие Украины "планируют атаковать в разных точках".

Кроме того, по информации издания, со своими заявлениями Порошенко выступил во время посещения украинских позиций в районе Артемовска и Авдеевки.

Между тем, временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий считает, что Вооруженные силы Украины упустили возможность для контрнаступления в Запорожской области, и теперь у них нет никаких шансов на успех.

Стоит отметить, что врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные готовы к любым событиям. Также он заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска.

Кроме того, ближайшее время в Артемовск введут гражданские службы, включая МЧС. По словам Пушилина, в ближайшей перспективе город будет взят российскими силами под контроль.