NYT: 14 конгрессменов написали письмо Байдену с просьбой разрешить поставки F-16 Киеву Фото: REUTERS

Группа из четырнадцати конгрессменов написала общее письмо президенту США Джо Байдену, с требованием как можно скорее разрешить поставки истребителей F-16 на Украину. По их мнению, с учётом «нерешительности европейских партнёров», «лидерство США имеет особую ценность». Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Исходя из изначальной нерешительности наших союзников в вопросе поставок танков Украине, лидерство США крайне важно для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями», - говорится в письме конгрессменов.

По мнению авторов письма, поставки современных истребителей на нужды ВСУ, якобы, необходимы для завершения конфликта на «справедливых условиях». Группу конгрессменов от обеих партий (демократической и республиканской) координирует депутат Палаты представителей Джаред Голден.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Польша не готова передавать Украине истребители F-16, несмотря на то что отправила ВСУ почти все свои самолёты МиГ-29.

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