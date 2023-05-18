Россиянам назвали способы сэкономить на летнем отдыхе Фото: Олег УКЛАДОВ

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Lenta.Ru рекомендовал для экономии на путешествиях пользоваться пакетными предложения туроператоров, назвав также и другие способы сэкономить на летних поездках.

Как отметил эксперт, лучше всего бронировать тур за шесть месяцев до поездки по акциям раннего бронирования, уточнив, что максимальная скидка составит 40%. «В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения», - пояснил он.

Кроме того, Горин рекомендовал обратить внимание на сезонность, подчеркнув, что в сезон стоимость тура выше, посоветовав отправиться отдыхать либо в начале летнего сезона, либо в бархатный сезон.

Специалист заявил, что летом страны, в которые как правило ездят зимой, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы или Шри-Ланка, предлагают серьезные скидки, которые достигают 30-40%.

Как сообщали «Известия», российские курорты Черного моря, а также Турция и Египет являются лидерами рейтинга популярных направлений для отпуска у россиян в 2023 году.

При этом, как пишет Life.ru, многие россияне считают отдых на пляже скучным способом провести отпуск. Согласно опросу, четверть россиян (24%) заявили, что любят посещать новые города и изучать достопримечательности, а 17% предпочитают многокилометровые походы.