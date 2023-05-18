Названы смертельно опасные свойства пива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее пристрастия к водке, а при подобном привыкании в молодом возрасте к 30 годам возможны серьезные и даже смертельно опасные проблемы со здоровьем.

«У любителя пива появляется пивной живот. Из-за содержания кобальта в пене страдают сердце и сосуды, развивается «синдром бычьего сердца», когда его стенки утолщаются, а полости расширяются. В результате орган быстрее изнашивается», - заявил эксперт.

Умнов отметил, что позже данные патологии приводят к ишемии сердца, а также тромбоэмболии легочной артерии. «Из-за этих факторов у пивных алкоголиков наблюдается повышенный риск смерти от сердечного приступа», - уточнил специалист.

Кроме того, по его словам, из-за быстрого всасывания пива развивается гипертония, а также варикозное расширение вен.

Врач также отметил, что зачастую одним пивом дело не ограничивается и люди начинают переходить на коньяк или самогон, превращаясь в настоящих пьяниц, которым необходима профессиональная помощь.