Арабский аналог IKEA планирует открыть первый магазин в России Фото: Андрей АБРАМОВ

Арабская сеть гипермаркетов с товарами для дома Home Box, являющаяся аналогом популярной IKEA, планирует открыть свой первый магазин в России до конца 2023 года. Об этом сообщило агентство РИА Недвижимость, со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», - говорит Шабан.

В целом у арабской компании весьма амбициозные планы, и магазин в Москве это только первый шаг на пути к российскому рынку. В ближайшие пять лет Home Box рассчитывает открыть 20 магазинов в крупнейших городах страны. В открытие первого магазина компания инвестирует 2,5 миллиона долларов, а цены на товары предполагается держать на уровне IKEA.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России будет открываться и другой игрок на рынке доступных товаров для дома и мебели, из Белоруссии.

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