Невролог предупредила, что нарушение сна весной может сигнализировать о серьезных проблемах Фото: Евгения ГУСЕВА

Невролог Марина Аникина объяснила, почему весной, когда приходит тепло, у многих людей нарушается сон и появляются головные боли. В основном таким состояниям подвержены метеочувствительные люди, но часто это может быть симптомом болезни.

Подобная чувствительность может сигнализировать о вегетативной дисфункции – это синдром, не заболевание. Он отражает различные проблемы. Может указывать на мигрень, депрессию, тревожные расстройства.

Если меняется температура или давление, такие люди чувствуют недомогание.

- Появляются головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, нарушения сна и настроения. Это показатели общего неблагополучия, – пояснила врач «Абзацу».

Если нарушения сна проявляются у здорового человека, то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить железодефицитную анемию, авитаминоз, убедиться, что все в порядке с давлением.

Разовое нарушение сна не даст представления об общей картине, а вот анализ за месяц о многом расскажет.

Если сон стал тревожным, поверхностным, а засыпать удается с трудом, то нужно обратиться к неврологу. Эту же рекомендацию врач дает, если после сна нет чувства отдыха.

- В таком случае можно говорить о хроническом нарушении сна, которое необходимо корректировать, - заключила она.