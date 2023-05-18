Bloomberg: Минфин США создаст отдел изучения последствий собственных санкций

В США создадут отдел изучения последствий собственных санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Bloomberg сообщило, что в Минфине США решили нанять экономистов для изучения последствий собственных санкций. В данный момент ведомство уже наняло двух специалистов, а вскоре планирует создать полноценную структуру, которая будет изучать побочные последствия и непредвиденные эффекты введенных санкций.

“Группа экономического анализа санкций исследует побочный ущерб от санкций до их введения и после их введения, чтобы выяснить, следует ли их скорректировать”, — пишут авторы статьи.

Напомним, недавно глава Федеральной резервной системе США уже дал оценку эффективности антироссийских санкций. Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя ФРС Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино называл постоянное расширение санкций против России “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность ранее введенных ограничений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)