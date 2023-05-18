Эксперты дали советы туристам, отправляющимся в автопутешествие

Перед поездкой необходимо распланировать свой маршрут Фото: Shutterstock

В России стартует сезон летних отпусков. Многие в этом году планируют отправиться к месту отдыха на личном автомобиле. Как подготовиться к путешествию на колесах, и что необходимо учесть перед поездкой, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказали эксперты. В программе «Россия беz ДТП» свои рекомендации дали заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Сергей Хранцевич и автоблогер Богдан Булычев.

- Перед поездкой необходимо распланировать свой маршрут, определить точки заправки автомобиля, чтобы в экстренной ситуации не остаться без топлива, - советует Сергей Хранцевич. - Требуется определить место, где вы планируете отдохнуть, организовать питание. И надо проверить свой автомобиль. В идеале – пройти техническое обслуживание полностью, проверить аккумулятор, масла, посмотреть кондиционер.

Летом, когда печет солнце, многие автомобилисты пытаются скрыться от него за тонированными стеклами. Сергей Хранцевич напоминает: за неправильную тонировку можно получить штраф.

- За тонировку лобового стекла и передних боковых стекол предусмотрена административная ответственность. Поэтому лучше посмотреть ГОСТ, насколько можно тонировать задние боковые стекла и заднее стекло, чтобы это лишний раз не стало поводом для проверки вашего транспортного средства.

Автоблогер Богдан Булычев рекомендует заранее наметить места, где можно будет припарковать машину.

- У некоторых отелей нет парковки. И это тоже определенная проблема, в частности, на юге. Еще необходимо проверить страховку. И очень простой лайфхак – аптечка, наличие компрессора и наличие жгутов для ремонта шин. В дороге могут выйти из строя колеса, вы поставите запаску. И, не доехав до шиномонтажа, случалось, что выходит из строя и вторая шина. Поэтому жгуты для ремонта всегда должны быть под рукой. Места занимают мало, а пользы от них очень много.

Отправляясь в дальнюю дорогу, Богдан Булычев всегда скачивает офлайн-навигатор, а то и несколько навигаторов. Эта мера очень помогает в местах, где есть проблемы со связью и с Интернетом.

- Если мы едем в восточную часть России, где связь отсутствует, можно оказаться в месте, где нет Интернета, обычный навигатор не работает. Об этом нужно позаботиться заранее, тогда проблем у вас не будет. Лучше пользоваться отечественными навигаторами по России, потому что заморские ведут часто не туда. У них другие алгоритмы просчета навигационных маршрутов. Были случаи, когда Google на Колыме заводил водителей по старой Колымской трассе. Два года назад это закончилось летальным исходом. Ребята замерзли, потому что поехали на дорогу, которой давно уже никто не пользовался.