Госавтоинспекция России: Летом число автомобилей на дорогах Краснодарского края возрастает в 2-3 раза

Mногие россияне отправляются к морю на автомобилях Фото: Shutterstock

Летом количество автомобилей на дорогах Краснодарского края возрастает вдвое, а в пиковые дни – почти втрое. К местному транспорту добавляется транзитный: многие россияне отправляются к морю на автомобилях. Накануне сезона летних отпусков заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Примаков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал о самых загруженных и потенциально опасных участках южных федеральных трасс. В программе «Россия беz ДТП» он назвал места, где чаще всего возникают пробки и случаются аварии.

- Сейчас через территорию Краснодарского края, через КПП, которые стоят на границах нашего региона, ежедневно проходит около 30 тысяч единиц транспорта. Летом эта цифра поднимается до 60 тысяч, в пиковые дни – до 82 тысяч, - сообщил Сергей Примаков. - Мы ожидаем, что предстоящий курортный сезон будет еще более непростым в плане обеспечения безопасности дорожного движения. В нынешней ситуации курорты Краснодарского края являются практически единственным местом, куда люди поедут на отдых. Действующие ограничения по логистике железнодорожного транспорта и ограничения авиаперевозок планируемо приведут к значительному увеличению уровня нагрузки на кубанские дороги.

Наиболее проблемным участком на пути к морю летом традиционно становится направление из Краснодара в сторону Темрюка.

- Здесь прогнозируется образование транспортных заторов на участке от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый Путь, включая пост в станице Анастасиевская, где скорость движения даже в некурортный период не превышает 20 км/ч. На части дорог регионального значения в направлении Республики Крым основным проблемным участком остается железнодорожный переезд в районе города Тимашевск и в станице Полтавской. Ежегодно в курортный сезон там образуются значительные пробки из транзитного транспорта, - предупреждает Сергей Примаков.

На трассе «Дон» заторы также обычно возникают в направлении поселка Джубга и города Сочи в районе Горячего Ключа.

Сергей Примаков советует автомобилистам избегать часов пик, когда не только туристы, но и местные жители устремляются к морю. Наиболее загруженными дороги бывают в выходные: в пятницу во второй половине дня и в субботу утром движение в сторону побережья значительно возрастает. В обратном направлении водители выдвигаются в воскресенье после обеда. Если есть возможность, лучше планировать путешествие на будние дни – тогда больше шансов избежать пробок.

Сергей Примаков также назвал самые аварийно-опасные участки в регионе.

- Это те участки, которые, как правило, характеризуются небольшим количеством полос – две-три полосы, разделенные сплошной линией разметки. Таких дорог у нас больше на территории края в горном кластере. Наиболее аварийный участок - Молдавановский перевал, сразу после Горячего Ключа. Ежегодно у нас порядка 10 погибших именно на этом участке дороги. Водители выезжали на полосу встречного движения. В этом году мы эту полосу перекрыли бетонными блоками, и вероятность встречного столкновения значительно снизилась.